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Геркус: у «Динамо» не замены Тюкавину, его травма — сильный удар

Геркус: у «Динамо» не замены Тюкавину, его травма — сильный удар
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о травме нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Плохо дело. Конечно, травма Тюкавина очень осложнит шансы «Динамо» в гонке за золото. Это сильный удар. У «Динамо» нет замены Тюкавину в команде», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Динамо» на официальном сайте объявило, что у нападающего Константина Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Футболиста ждёт операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки восстановления — около полугода. Московское «Динамо» заработало 36 очков после 19 матчей чемпионата страны и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.

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