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Колыванов: жду возвращения Тюкавина, это один из моих кумиров в российском чемпионате

Колыванов: жду возвращения Тюкавина, это один из моих кумиров в российском чемпионате
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на травму нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Хочется поддержать Тюкавина. Я в 25 лет в матче за сборную России на «Лужниках» тоже порвал кресты, но уже через полгода играл. А сейчас делают хорошее восстановление с новыми технологиями. Главное — не падать духом. У Кости впереди вся карьера. Желаю ему скорейшего выздоровления. Для «Динамо» это однозначная потеря. Жду его возвращения. Это один из моих кумиров в российском чемпионате», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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