Валерий Карпин объяснил назначение Альбы на пост главного тренера «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, недавно покинувший «Ростов», рассказал о решении клуба назначить вместо него испанца Джонатана Альбу.

«Об этом знали три человека — Арутюнянц, я и Джонатан. Не хотели ничего менять, надеемся, курс будет продолжаться. Хотим — это про президента и про меня. Арташес Владимирович просил провести сборы, что самое сложное. Для Джонатана это пока сложно, а вот с подготовкой к матчам у него проблем быть не должно. Он семь лет в клубе», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Испанец работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешёл в национальную команду России, но через год вернулся в «Ростов». Ранее Альба также успел поработать в тренерском штабе сборной Румынии.