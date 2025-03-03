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Валерий Карпин раскрыл реальную причину своего ухода из «Ростова»

Валерий Карпин раскрыл реальную причину своего ухода из «Ростова»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл причину своего ухода из «Ростова». Он покинул пост наставника южного клуба в конце февраля 2025 года.

«Уровень стресса был за 90%. Приняли решение, что вариант расставания с «Ростовом» возможен. Но думал, что после месячного отпуска вернуться к этому разговору можно. Однако месяца не хватило перезарядить батарейки», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее в СМИ появилась информация, что Карпин намеревался покинуть «Ростов» из-за накопленной усталости. Он совмещал тренерские посты в клубе и сборной России. Кроме того, сложностей добавляют логистические проблемы — на юге России закрыты аэропорты, поэтому «Ростову» приходится ездить на матчи на автобусах и поездах.

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