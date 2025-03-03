Валерий Карпин раскрыл реальную причину своего ухода из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл причину своего ухода из «Ростова». Он покинул пост наставника южного клуба в конце февраля 2025 года.

«Уровень стресса был за 90%. Приняли решение, что вариант расставания с «Ростовом» возможен. Но думал, что после месячного отпуска вернуться к этому разговору можно. Однако месяца не хватило перезарядить батарейки», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее в СМИ появилась информация, что Карпин намеревался покинуть «Ростов» из-за накопленной усталости. Он совмещал тренерские посты в клубе и сборной России. Кроме того, сложностей добавляют логистические проблемы — на юге России закрыты аэропорты, поэтому «Ростову» приходится ездить на матчи на автобусах и поездах.