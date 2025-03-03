Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин отреагировал на слухи, что его уход из «Ростова» связан со сменой губернатора

Карпин отреагировал на слухи, что его уход из «Ростова» связан со сменой губернатора
Комментарии

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слухи о том, что его уход из команды связан с возможными изменениями в клубе после смены губернатора Ростовской области.

«Ни одного процента эта версия не имеет, она точно нерабочая. Я говорил, что мой уход может случиться в любой момент», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года. Вместо Валерия на пост главного тренера «Ростова» назначен испанец Джонатан Альба, который входил в тренерский штаб россиянина.

Материалы по теме
Валерий Карпин объяснил назначение Альбы на пост главного тренера «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android