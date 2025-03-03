Карпин отреагировал на слухи, что его уход из «Ростова» связан со сменой губернатора

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слухи о том, что его уход из команды связан с возможными изменениями в клубе после смены губернатора Ростовской области.

«Ни одного процента эта версия не имеет, она точно нерабочая. Я говорил, что мой уход может случиться в любой момент», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года. Вместо Валерия на пост главного тренера «Ростова» назначен испанец Джонатан Альба, который входил в тренерский штаб россиянина.