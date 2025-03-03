«Решение было принято ещё в декабре». Карпин — об уходе из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности своего решения покинуть «Ростов». Об уходе тренера из южного клуба было объявлено в конце февраля 2025 года.

– Когда решили, что нужно сосредоточиться на национальной команде?

– Решение было принято и проговорено с «Ростовом» еще в декабре. Нужно было мне лично сосредоточиться на сборной и не совмещать, это было мое решение, на которое к счастью руководители «Ростова» пошли.

Ну и во-вторых, чуть пауза лично мне пауза после трех лет совмещения не помешает, — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее в СМИ появилась информация, что Карпин намеревался покинуть «Ростов» из-за накопленной усталости. Он совмещал тренерские посты в клубе и сборной России. Кроме того, сложностей добавляют логистические проблемы — на юге России закрыты аэропорты, поэтому «Ростову» приходится ездить на матчи на автобусах и поездах.