Валерий Карпин высказался о нагрузке в РФС в связи с уходои из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нагрузке в Российском футбольном союзе (РФС) в связи со своим уходом из «Ростова».

«Если сравнивать всё, что было последние три года, то дополнительная нагрузка от РФС это 5% от нагрузки во время совмещения», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Карпин был назначен на должность главного тренера сборной России летом 2021 года. За этот период под его руководством национальная команда приняла участие в 20 матчах, в которых 14 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение. Специалист возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года.