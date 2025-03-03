Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался о нагрузке в РФС в связи с уходои из «Ростова»

Валерий Карпин высказался о нагрузке в РФС в связи с уходои из «Ростова»
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нагрузке в Российском футбольном союзе (РФС) в связи со своим уходом из «Ростова».

«Если сравнивать всё, что было последние три года, то дополнительная нагрузка от РФС это 5% от нагрузки во время совмещения», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Карпин был назначен на должность главного тренера сборной России летом 2021 года. За этот период под его руководством национальная команда приняла участие в 20 матчах, в которых 14 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение. Специалист возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года.

Материалы по теме
Валерий Карпин объяснил назначение Альбы на пост главного тренера «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android