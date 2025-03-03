Валерий Карпин высказался о первом весеннем туре РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, ранее возглавлявший «Ростов», высказался о первом весеннем туре после возобновления Российской Премьер-Лиги.

«Оставил приятное впечатление с точки зрения интенсивности и физической готовности. Совсем вялых матчей не было. И надо делать поправку на поле. А что волнует лично меня — что физически футболисты в этом туре выглядели неплохо», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Карпин был назначен на должность главного тренера сборной России летом 2021 года. За этот период под его руководством национальная команда приняла участие в 20 матчах, в которых 14 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение. Специалист возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года.