Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался о первом весеннем туре РПЛ

Валерий Карпин высказался о первом весеннем туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, ранее возглавлявший «Ростов», высказался о первом весеннем туре после возобновления Российской Премьер-Лиги.

«Оставил приятное впечатление с точки зрения интенсивности и физической готовности. Совсем вялых матчей не было. И надо делать поправку на поле. А что волнует лично меня — что физически футболисты в этом туре выглядели неплохо», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Карпин был назначен на должность главного тренера сборной России летом 2021 года. За этот период под его руководством национальная команда приняла участие в 20 матчах, в которых 14 раз победила, пять раз сыграла вничью и один раз потерпела поражение. Специалист возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года.

Материалы по теме
Валерий Карпин высказался о нагрузке в РФС в связи с уходом из «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android