Валерий Карпин высказался о сложностях логистики из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался про сложности логистики из Ростова-на-Дону. Специалист на протяжении восьми лет возглавлял «Ростов». С 2022 года на юге России закрыты аэропорты — на матчи приходилось добираться на наземном транспорте.

«Эта версия имеет право на жизнь. Такая жизнь офисная со мной не вяжется, мне нужно всегда большего. Работа в сборной менее интенсивная на протяжении года, но она интенсивная в определённые месяцы. И есть каждодневная работа у монитора, у компьютера, её надо проводить, посещать матчи, смотреть за кандидатами в сборную. Работа присутствует. Не надо каждый день выходить со свистком — это правда.

Я сам не знаю, когда случится возвращение российского футбола. И случится ли», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».