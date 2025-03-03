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Дуглас Сантос впервые попал в расширенный состав сборной России

Дуглас Сантос впервые попал в расширенный состав сборной России
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Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос впервые был включён в состав сборной России по футболу на предстоящий мартовский сбор. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Уроженец Бразилии оказался одним из 32 футболистов, попавших в расширенный состав на мартовский сбор. 25 марта сборная России сыграет с национальной командой Замбии.

Напомним, Сантос получил российское гражданство в прошлом году. Защитник «Зенита» имеет право на выступления в составе сборной России.

В нынешнем сезоне 30-летний капитан «Зенита» сыграл 24 матча во всех турнирах, отметившись четырьмя голевыми передачами.

Полный состав сборной России:
Сборная России объявила расширенный состав на мартовский сбор
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