Карпин признался, связан ли его уход из «Ростова» с возвращением России в турниры ФИФА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, связан ли его уход из «Ростова» с возвращением России в международные турниры. Ранее в СМИ появились разговоры, что решение Карпина сконцентрироваться на сборной России, а также дорогостоящие трансферы российских топ-клубов могут быть связаны со скорым возвращением на международную арену.

«Ничего я не знаю того, чего не знают все. Знаю ровно то же самое, что и все люди. Да, вроде бы движение какое-то есть, но это не точно (улыбается), поэтому однозначно не из-за этого [ушёл из «Ростова»]. Решил сосредоточиться на сборной. Наверное, оно, возвращение российского футбола, чуть ближе, но точно не из-за этого», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».