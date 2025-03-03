Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин признался, связан ли его уход из «Ростова» с возвращением России в турниры ФИФА

Карпин признался, связан ли его уход из «Ростова» с возвращением России в турниры ФИФА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, связан ли его уход из «Ростова» с возвращением России в международные турниры. Ранее в СМИ появились разговоры, что решение Карпина сконцентрироваться на сборной России, а также дорогостоящие трансферы российских топ-клубов могут быть связаны со скорым возвращением на международную арену.

«Ничего я не знаю того, чего не знают все. Знаю ровно то же самое, что и все люди. Да, вроде бы движение какое-то есть, но это не точно (улыбается), поэтому однозначно не из-за этого [ушёл из «Ростова»]. Решил сосредоточиться на сборной. Наверное, оно, возвращение российского футбола, чуть ближе, но точно не из-за этого», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Материалы по теме
Валерий Карпин раскрыл реальную причину своего ухода из «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android