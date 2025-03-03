Карпин ответил, готов ли вызвать Дзюбу в сборную России хотя бы на один матч

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, готов ли он вызвать нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу в национальную команду, чтобы тот имел возможность побить некоторые рекорды в российском футболе.

«Насколько это возможно? Не знаю, как это можно оценить. Реально? Ну, наверное, не очень. Мы говорили и говорим, что готовимся к будущему, поэтому вызываются футболисты нового поколения. Стараемся привлекать молодых — того же Кокшарова вызвать интереснее. Побьёт рекорд Дзюба — ну все поздравим его, и поехали дальше», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».