Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин ответил, готов ли вызвать Дзюбу в сборную России хотя бы на один матч

Карпин ответил, готов ли вызвать Дзюбу в сборную России хотя бы на один матч
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, готов ли он вызвать нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу в национальную команду, чтобы тот имел возможность побить некоторые рекорды в российском футболе.

«Насколько это возможно? Не знаю, как это можно оценить. Реально? Ну, наверное, не очень. Мы говорили и говорим, что готовимся к будущему, поэтому вызываются футболисты нового поколения. Стараемся привлекать молодых — того же Кокшарова вызвать интереснее. Побьёт рекорд Дзюба — ну все поздравим его, и поехали дальше», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Материалы по теме
Валерий Карпин раскрыл реальную причину своего ухода из «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android