Тренер сборной России Карпин объяснил, зачем посетил матч РПЛ между «Химками» и «Факелом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, зачем посетил матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Факелом». Встреча завершилась победой подмосковной команды со счётом 1:0.

— Ради чего вы смотрели матч «Химки» — «Факел»?

— Смотреть матч «Зенит» — «Спартак» или «Спартак» — «Краснодар», там только будет шесть футболистов с российским паспортом. В других встречах игроков с таким паспортом больше, — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

На данный момент «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 19 очков за 19 матчей и на данный момент покинула зону стыковых матчей. «Факел» заработал 14 очков после 19 игр и располагается на 15-й строчке.