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Тренер сборной России Карпин объяснил, зачем посетил матч РПЛ между «Химками» и «Факелом»

Тренер сборной России Карпин объяснил, зачем посетил матч РПЛ между «Химками» и «Факелом»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, зачем посетил матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Факелом». Встреча завершилась победой подмосковной команды со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

— Ради чего вы смотрели матч «Химки» — «Факел»?
— Смотреть матч «Зенит» — «Спартак» или «Спартак» — «Краснодар», там только будет шесть футболистов с российским паспортом. В других встречах игроков с таким паспортом больше, — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

На данный момент «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 19 очков за 19 матчей и на данный момент покинула зону стыковых матчей. «Факел» заработал 14 очков после 19 игр и располагается на 15-й строчке.

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