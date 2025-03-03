Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин высказался об изменениях в сборной России после своего ухода из «Ростова»

Карпин высказался об изменениях в сборной России после своего ухода из «Ростова»
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о списке кандидатов и возможных изменениях в национальной команде после того, как он покинул «Ростов» и перестал совмещать посты в клубе и сборной.

«Изменения в сборной России? Да, они будут, но не глобальные. В расширенном списке есть новые имена. Насколько повлияет, что лично я буду смотреть матчи, а не только помощники? Больших изменений из-за этого не будет. Пока можно экспериментировать и знакомиться с новыми футболистами, нужно использовать это время с пользой», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее в СМИ появилась информация, что Карпин намеревался покинуть «Ростов» из-за накопленной усталости.

Материалы по теме
Валерий Карпин раскрыл реальную причину своего ухода из «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android