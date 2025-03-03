Карпин высказался об изменениях в сборной России после своего ухода из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о списке кандидатов и возможных изменениях в национальной команде после того, как он покинул «Ростов» и перестал совмещать посты в клубе и сборной.

«Изменения в сборной России? Да, они будут, но не глобальные. В расширенном списке есть новые имена. Насколько повлияет, что лично я буду смотреть матчи, а не только помощники? Больших изменений из-за этого не будет. Пока можно экспериментировать и знакомиться с новыми футболистами, нужно использовать это время с пользой», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее в СМИ появилась информация, что Карпин намеревался покинуть «Ростов» из-за накопленной усталости.