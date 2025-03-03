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У сборной России может появиться новый соперник на март

У сборной России может появиться новый соперник на март
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что у национальной команды может появиться новый соперник на мартовские матчи. Кто именно рассматривается в качестве потенциального оппонента — специалист не уточняет.

«Надеюсь, Замбия к нам приедет, и мы с Замбией сыграем. Есть ещё один соперник, который может появиться в последний момент. С Замбией же будем отталкиваться от себя, а не от соперника. Да, игры не влияют на отбор, но идут в зачёт ФИФА, так что игры важные», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Накануне Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Он признался, что устал совмещать работу в клубе и сборной.

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