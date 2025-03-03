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Президент «Сьона»: отпустим Миранчука в сборную России при любых обстоятельствах

Президент «Сьона»: отпустим Миранчука в сборную России при любых обстоятельствах
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Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин отреагировал на попадание полузащитника Антона Миранчука в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Мы отпустим Миранчука в сборную при любых обстоятельствах. Россия — его национальная команда, поэтому мы будем рады, если Антон попадёт в окончательный список», — приводит слова Константина Sport24.

В марте сборная России сыграет с Замбией. Игра пройдёт в Москве, точное время и место встречи будут объявлены дополнительно.

В нынешнем сезоне Миранчук сыграл за «Сьон» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

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