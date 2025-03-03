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Карпин лаконично ответил на вопрос о вызове Дугласа Сантоса в сборную России

Карпин лаконично ответил на вопрос о вызове Дугласа Сантоса в сборную России
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в национальную команду. Ранее стало известно, что Сантос попал в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Если у него есть российский паспорт, он, естественно, кандидат в сборную России», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, Сантос получил российское гражданство в прошлом году. Защитник «Зенита» имеет право на выступления в составе сборной России.

В нынешнем сезоне 30-летний капитан «Зенита» сыграл 24 матча во всех турнирах, отметившись четырьмя голевыми передачами.

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