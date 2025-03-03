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«Тренер себе не враг». Карпин высказался о малом количестве россиян в топ-клубах РПЛ

«Тренер себе не враг». Карпин высказался о малом количестве россиян в топ-клубах РПЛ
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о малом количестве российских футболистов в составах топ-клубов РПЛ. Многие команды по-максимуму используют лимит на легионеров, выпуская в старте лишь троих россиян (крайняя планка лимита).

«Я был гендиректором и тренером «Спартака», а также наставником других команд. Любой тренер себе не враг. Если он считает, что только трое россиян готовы играть в стартовом составе, то так и есть. Каждый клуб ведёт кадровую политику, исходя из задачи», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее стало известно, что Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» и хочет сконцентрироваться на сборной России.

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