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Карпин назвал клуб РПЛ, который мог бы стать базовым для сборной России

Карпин назвал клуб РПЛ, который мог бы стать базовым для сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал клуб РПЛ, который мог бы стать базовым для национальной команды.

«Ростов» не был никогда базовым клубом сборной России. Сейчас под это больше подходит «Локомотив». А то, что кто-то будет вызываться из Ростова, — это да. Тот же Осипенко», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В конце февраля Карпин покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на сборной России. Ранее в СМИ появилась информация, что Карпин намеревался покинуть южный клуб из-за накопленной усталости. Он совмещал тренерские посты в клубе и сборной России несколько лет подряд.

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