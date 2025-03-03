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Валерий Карпин высказался о попадании Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России

Валерий Карпин высказался о попадании Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о попадании защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

— В расширенном списке есть Дуглас Сантос. Общались ли с ним заранее?
— Не общался. У нас единый подход ко всем футболистам на этапе формирования расширенного состава сборной. Попадание в него даёт понимание игрокам, что мы за ними следим и что у них есть хорошие шансы попасть в окончательный состав. Индивидуальные беседы с футболистами, обсуждение каких-то деталей совместной работы возможны уже непосредственно на сборах, — приводит слова Карпина пресс-служба сборной в телеграм-канале.

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