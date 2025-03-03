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Карпин рассказал о формировании расширенного состава национальной команды на сборы в марте

Карпин рассказал о формировании расширенного состава национальной команды на сборы в марте
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о формировании расширенного состава национальной команды на мартовский сбор.

— Это первый сбор после зимнего перерыва. На что, в первую очередь, обращали внимание при формировании расширенного списка сборной: на последние туры перед паузой или скорее на работу игроков на сборах и в контрольных матчах? Возможно, внесли изменения в список уже по итогам тура?
— Естественно, учитывали работу игроков на сборах: Юрий Никифоров и Николай Писарев были в Турции и ОАЭ, посещали сборы клубов и контрольные матчи, поэтому информацию о состоянии кандидатов в сборную тренерский штаб получал в режиме реального времени. Примерный список игроков был составлен ещё до тура, но в него добавились несколько футболистов, хорошо проявивших себя в официальных матчах РПЛ. К огромному сожалению, не обошлось без травм: серьёзное повреждение получил Константин Тюкавин, поэтому его нет в списке. Хотелось бы его поддержать, пожелать ему скорейшего восстановления, — приводит слова Карпина пресс-служба сборной в телеграм-канале.

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