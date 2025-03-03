Валерий Карпин отреагировал на слухи о возможном назначении в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о возможном назначении в московское «Динамо». Накануне специалист покинул пост наставника «Ростова». Ранее в СМИ появлялись слухи о его возможном назначении в «Динамо».

«Насколько легко совмещать [работу в московском клубе и сборной России], смогу сказать, если я захочу совмещать. А по поводу слухов — на протяжении всей карьеры они меня преследуют. Здесь нечего комментировать, никаких оснований для этого нет. Кто-то где-то брякнул — и понеслось», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее появлялись слухи, что Карпин намеревался покинуть «Ростов» из-за накопленной усталости. Он совмещал тренерские посты в клубе и сборной России.