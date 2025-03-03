Юристы назвали условие, при котором Дуглас Сантос потеряет статус нелегионера в РПЛ

Международная юридическая компания SILA International Lawyers, специализирующаяся в том числе на праве в области спорта, сделала заявление о будущем защитника санкт-петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса в контексте его возможной игры за сборную Бразилии или национальную команду России.

30-летний Сантос получил российское гражданство в ноябре 2024 года. В марте 2025 года футболист был включён в расширенные заявки сразу двух сборных — Бразилии и России, за обе эти национальные команды Дуглас раньше не играл.

«По общему правилу ФИФА допускает только однократную смену спортивного гражданства. В случае Дугласа Сантоса она произошла 6 ноября 2024 года — с бразильского на российское.

Однако из этого правила есть одно исключение: если футболист не сыграл за новую сборную ни одного матча (официального или неофициального), то допускается обратная смена спортивного гражданства. Это также происходит на основании решения ФИФА, принятого по обращению футболиста.

Следовательно, чтобы сыграть за сборную Бразилии в отборе на ЧМ-2026 или в любом другом матче, Дугласу Сантосу нужно обращаться в ФИФА и обратно менять спортивное гражданство на бразильское. Это единственный способ. На сегодняшний день в СМИ нет информации о соответствующем решении ФИФА или об обращении Дугласа Сантоса в ФИФА. Нет этих сведений и на новой платформе ФИФА, через которую можно узнать, кто из футболистов менял спортивное гражданство с января 2025 года. Без указанного решения ФИФА Дуглас Сантос за сборную Бразилии играть не может.

При этом если Дуглас Сантос снова получит бразильское спортивное гражданство через ФИФА, он окончательно потеряет как возможность играть за сборную России, так и статус нелегионера в РПЛ», — гласит заявление, опубликованное пресс-службой SILA.