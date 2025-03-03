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«Это не авансы». Карпин высказался о новых именах в расширенном составе сборной России

«Это не авансы». Карпин высказался о новых именах в расширенном составе сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о появлении новых имён в расширенном составе национальной команды на мартовский сбор.

— В расширенном составе много новых имён, помимо Дугласа Сантоса: Евгений Ставер, Матвей Кисляк, Иван Комаров, Наиль Умяров, Александр Кокшаров, Турпал-Али Ибишев, после долгого перерыва в списке Зелимхан Бакаев. Речь скорее об авансах, или рассчитываете на новых игроков?
— Это не авансы. Просто так в расширенный состав никто не попадает. Все игроки хорошо показали себя в том числе на сборах, а прошедший тур РПЛ подтвердил правильность нашего выбора и то, что попадания в как минимум расширенный состав перечисленные игроки заслуживают. Впереди ещё два тура РПЛ и матчи кубка, будем внимательно смотреть за всеми. Для нас неизменно важно, чтобы к работе на сборах привлекались новые игроки. Для них это возможность понять наши требования, для нас — посмотреть футболистов в тренировочном процессе, — приводит слова Карпина пресс-служба сборной в телеграм-канале.

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