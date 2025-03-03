Полузащитник «Факела» Щетинин — о болельщиках: в матче с «Химками» играли как дома
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Полузащитник воронежского «Факела» Михаил Щетинин высказался о болельщиках «наглецов», поддерживавших команду в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Встреча проходила в Подмосковье и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'
«Приятно вернуться к официальным матчам и играть из-за наших болельщиков, которые постоянно нас поддерживают. В матче с «Химками» мы играли как дома. Однако нам не удалось победить, поэтому эмоции печальные. Очень приятно, что у нас есть такая поддержка. Я безумно благодарен, что они приезжают, болеют и верят в нас, даже когда мы проигрываем», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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