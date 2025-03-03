Полузащитник «Факела» Щетинин — о болельщиках: в матче с «Химками» играли как дома

Полузащитник воронежского «Факела» Михаил Щетинин высказался о болельщиках «наглецов», поддерживавших команду в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Встреча проходила в Подмосковье и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Приятно вернуться к официальным матчам и играть из-за наших болельщиков, которые постоянно нас поддерживают. В матче с «Химками» мы играли как дома. Однако нам не удалось победить, поэтому эмоции печальные. Очень приятно, что у нас есть такая поддержка. Я безумно благодарен, что они приезжают, болеют и верят в нас, даже когда мы проигрываем», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.