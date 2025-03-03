Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Факела» Щетинин — о болельщиках: в матче с «Химками» играли как дома

Полузащитник «Факела» Щетинин — о болельщиках: в матче с «Химками» играли как дома
Комментарии

Полузащитник воронежского «Факела» Михаил Щетинин высказался о болельщиках «наглецов», поддерживавших команду в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Встреча проходила в Подмосковье и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

«Приятно вернуться к официальным матчам и играть из-за наших болельщиков, которые постоянно нас поддерживают. В матче с «Химками» мы играли как дома. Однако нам не удалось победить, поэтому эмоции печальные. Очень приятно, что у нас есть такая поддержка. Я безумно благодарен, что они приезжают, болеют и верят в нас, даже когда мы проигрываем», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Щетинин: если новички «Спартака» и «Зенита» будут давать результат, трансферы оправданы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android