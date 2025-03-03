Карпин объяснил, почему Матвей Сафонов не вызван на матч с Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не вызван на товарищеский матч с Замбией. Игра состоится в марте 2025 года. Карпин отметил, что сейчас нет крайней необходимости, чтобы забирать Сафонова из расположения «ПСЖ».

«По Сафонову – вопрос к Виталию Кафанову но в списке Матвея нет. Почему? Крайней необходимости в нём к матчу с Замбией нет», — сказал Валерий Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, в марте сборная России сыграет лишь с Замбией. Игра пройдёт в Москве, точное время и место встречи будут объявлены дополнительно.