Созин: если Сантос будет в основе сборной России, зачем воспитывали Кругового и Сильянова?

Футбольный эксперт Андрей Созин раскритиковал решение тренерского штаба сборной России вызвать на матч с Замбией бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«По попаданию Дугласа Сантоса в расширенный состав сборной России у меня только один вопрос: к чему сейчас готовится команда, если в этом месяце Сантосу исполнится 31, а он попал в этот список?

У Карпина ведь есть правило, что сборная – про будущее. Он часто об этом вспоминает. Тогда о каком будущем мы говорим, если играть будет почти 31-летний Сантос, а не Круговой или Сильянов, которые моложе? Если вопрос в том, чтобы заиграть Сантоса за сборную России, чтобы он не смог выступать за Бразилию – это понятная история. Так он и дальше не будет считаться в России легионером. А если он станет основным в сборной, то вопрос, зачем мы воспитывали Кругового или Сильянова?

Отдельно скажу про попадание Кокшарова в этот список, потому что вспомнилась буквально вчерашняя история. Очень расстроил эфир по итогам тура РПЛ, когда по видеосвязи подключили отца Александра Кокшарова – Эдуарда. Если кто-то не знает, Эдуард Кокшаров – чемпион мира и олимпийский чемпион по гандболу. Заслуженный человек в нашем спорте. Сначала ведущие перепутали его имя, потом стали выяснять, является ли он олимпийским чемпионом, перепутав гандбол и бенди [хоккей с мячом]… Хочется, чтобы к нашим прославленным спортсменам относились с бо́льшим уважением. А сыну Эдуарда могу только пожелать удачи», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».