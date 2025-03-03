Карпин: необходимость вызова в сборную Алексея Миранчука будем оценивать уже ближе к сбору

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о попадании полузащитника американского клуба «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука в расширенный состав национальной команды на мартовский сбор.

– В списке есть Алексей Миранчук. Традиционно возникает вопрос логистики, будете ли учитывать её при принятии окончательного решения?

– Необходимость его вызова будем оценивать уже ближе к сбору, в том числе с учётом непростой логистики. Это же касается и других легионеров, вошедших в расширенный состав, — приводит слова Карпина пресс-служба сборной в телеграм-канале.

В марте сборная России сыграет с Замбией. Игра пройдёт в Москве, точное время и место встречи будет объявлены дополнительно.