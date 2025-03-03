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Непомнящий: травма Тюкавина — досада! В сегодняшнем «Динамо» его очень сложно заменить

Непомнящий: травма Тюкавина — досада! В сегодняшнем «Динамо» его очень сложно заменить
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Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о травме нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, который из-за разрыва крестообразных связок пропустит около полугода.

«Травма Тюкавина — досада и ещё раз досада! В сегодняшнем «Динамо» его очень сложно заменить. Вчерашняя игра с «Ростовом» ещё раз подтвердила мои сомнения, что «Динамо» не сможет попасть в тройку. Много проблем в центральной зоне обороны, а уже никого не купишь. Проблем у команды много.

Первая тройка для меня определена — «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Вторая — «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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