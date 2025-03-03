«Дебют не удался». Карпин — о Глебове в «Динамо»

Бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о полузащитнике Даниле Глебове. В зимнее трансферное окно Глебов, будучи капитаном южного клуба, перешёл в московское «Динамо». После этого Валерий Карпин покинул пост наставника ростовчан, заявив о желании сконцентрироваться на сборной России. При этом СМИ также связывали Карпина с «Динамо».

«Как оценю дебют Глебова за «Динамо»? В отрыве от команды сложно оценивать. «Динамо» выглядело неубедительно, «Ростов» смотрелся намного интереснее. И Глебов смотрелся не так убедительно, если вся команда так выглядела. Не удался дебют, но, зная его качества и характер, проблем никаких у него не будет», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».