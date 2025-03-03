Дуглас Сантос ещё не сделал финальный выбор между сборными Бразилии и России

Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал, что его клиент ещё не сделал финальный выбор между сборными Бразилии и России.

— Дуглас ещё не был вызван ни в сборную Бразилии, ни в сборную России. Он только попал в предварительный список, так что решение ещё не принято.

— Если Дуглас попадёт в окончательный состав сборной России, он присоединится к команде?

— Узнаем, когда случится, — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дуглас Сантос впервые был включён в состав сборной России по футболу на предстоящий мартовский сбор. Напомним, Сантос получил российское гражданство в прошлом году. Защитник «Зенита» имеет право на выступления в составе сборной России.