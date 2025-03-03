Карпин: в России есть футболисты, которые спокойно могли бы конкурировать в топ-лигах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне российских футболистов. Он считает, что некоторые игроки с паспортом РФ спокойно могли бы конкурировать на уровне европейских топ-чемпионатов. В пример Карпин привёл Арсена Захаряна, который перешёл из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Есть [российские] футболисты, которые могли бы конкурировать спокойно в топ-лигах. Тот же Захарян вот уехал, ему мешают травмы, не может пока стать игроком основного состава. Адаптация нужна не только голове. Время на неё нужно», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Отметим, что Арсен Захарян пропустил бо́льшую часть текущего сезона из-за травм.