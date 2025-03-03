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Павел Погребняк: порвать «кресты» априори плохо, Тюкавину — скорейшего выздоровления

Павел Погребняк: порвать «кресты» априори плохо, Тюкавину — скорейшего выздоровления
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Бывший нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк высказался о травме форварда бело-голубых Константина Тюкавина, который из-за разрыва крестообразных связок пропустит около полугода.

«В такой ситуации возраст уходит на второй план. В целом порвать «кресты» априори плохо. Человек выбывает на длительный срок, и неизвестно, как он потом восстановится. Очень жалко Тюкавина. У «Динамо» были отличные шансы побороться за место на пьедестале, но сейчас они значительно снижаются. Косте — выздоровления, терпения и скорейшего появления на поле! Конечно, будет его не хватать», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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