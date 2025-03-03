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Карпин рассказал, где лучше играть сборной России — в регионах или в Москве

Карпин рассказал, где лучше играть сборной России — в регионах или в Москве
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, где комфортнее играть национальной команде — в регионах страны или в Москве.

– Что скажете о матчах сборной России в регионах и столице? Играть в Москве – плюс или минус?
– Надеюсь, что на игре с Замбией в Москве будет полный стадион. С точки зрения логистики понятно, что всем удобнее собираться и готовиться в Москве в привычных условиях, — сказал Валерий Карпин в прямом эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В марте сборная России сыграет с Замбией. Игра пройдёт в Москве, точное время и место встречи будет объявлены дополнительно.

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