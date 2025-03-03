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Защитник «Факела» Калинин оценил физическую готовность команды после возобновления РПЛ

Защитник «Факела» Калинин оценил физическую готовность команды после возобновления РПЛ
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Крайний защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин оценил физическую готовность команды после возобновления Российской Премьер-Лиги матчем с «Химками» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

«Свою форму тяжело оценивать, я только один-два дня тренировался с командой, если учитывать предыгровую тренировку, естественно, мне надо набирать форму. А команда чувствует себя хорошо. В матче с «Химками» было видно, что игроки после 70−80 минут встречи бежали вперёд, физически мы хорошо готовы», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По итогам этого матча «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 19 очков за 19 встреч и на данный момент покинула зону стыковых матчей. «Факел» заработал 14 очков после 19 игр и располагается на 15-й строчке.

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