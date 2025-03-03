Защитник «Факела» Калинин оценил физическую готовность команды после возобновления РПЛ

Крайний защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин оценил физическую готовность команды после возобновления Российской Премьер-Лиги матчем с «Химками» (0:1).

«Свою форму тяжело оценивать, я только один-два дня тренировался с командой, если учитывать предыгровую тренировку, естественно, мне надо набирать форму. А команда чувствует себя хорошо. В матче с «Химками» было видно, что игроки после 70−80 минут встречи бежали вперёд, физически мы хорошо готовы», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

По итогам этого матча «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 19 очков за 19 встреч и на данный момент покинула зону стыковых матчей. «Факел» заработал 14 очков после 19 игр и располагается на 15-й строчке.