Кокарев — в ответ на баннер болельщиков «Факела»: мы — «Химки», это наш стадион!

Голкипер подмосковных «Химок» Денис Кокарев высказался о болельщиках воронежского «Факела», которые вывесили баннер с надписью «Мы хозяева стадиона» перед началом матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на домашней арене подмосковного клуба в Химках. Встреча завершилась победой хозяев — 1:0.

«У «Факела» классные болельщики, которые создали очень прикольную атмосферу. Они болеют против нас, но всё равно чувствовалась атмосфера большого футбола. Что касается баннера фанатов «Факела», мы — хозяева этого стадиона! Мы «Химки», это наш стадион!» — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам этого матча «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 19 очков за 19 встреч и на данный момент покинула зону стыковых матчей. «Факел» заработал 14 очков после 19 игр и располагается на 15-й строчке.