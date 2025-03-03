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Кокарев — в ответ на баннер болельщиков «Факела»: мы — «Химки», это наш стадион!

Кокарев — в ответ на баннер болельщиков «Факела»: мы — «Химки», это наш стадион!
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Голкипер подмосковных «Химок» Денис Кокарев высказался о болельщиках воронежского «Факела», которые вывесили баннер с надписью «Мы хозяева стадиона» перед началом матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который проходил на домашней арене подмосковного клуба в Химках. Встреча завершилась победой хозяев — 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Фаринья – 15'    

«У «Факела» классные болельщики, которые создали очень прикольную атмосферу. Они болеют против нас, но всё равно чувствовалась атмосфера большого футбола. Что касается баннера фанатов «Факела», мы — хозяева этого стадиона! Мы «Химки», это наш стадион!» — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам этого матча «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 19 очков за 19 встреч и на данный момент покинула зону стыковых матчей. «Факел» заработал 14 очков после 19 игр и располагается на 15-й строчке.

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