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«Ротор» — «Урал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

«Ротор» — «Урал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 3 марта, состоится матч 22-го тура Первой лиги «Ротор» — «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ротора» и «Урала».

Россия — Мелбет Первая лига . 22-й тур
03 марта 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», набравшая 46 очков после 22 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 43 очка. Третье место с 39 очками занимает «Черноморец». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (15), «Алания» (18) и «Сокол» (19).

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