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Карпин назвал основную задачу сборной России на матч с Замбией

Карпин назвал основную задачу сборной России на матч с Замбией
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал основную задачу сборной России на товарищеский матч с Замбией. Игра пройдёт в марте в Москве. Точное время и место проведения встречи будут объявлены позже.

– Замбия – какие задачи на матч?
– Всегда одна – не важен статус матча, его надо выигрывать. Лучше сделать это так, как мы планируем, — сказал Валерий Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической обстановки в мире. Отстранение российской команды длится с февраля 2022 года.

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