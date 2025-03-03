Сборная России отреагировала на серьёзную травму Тюкавина

Сборная России по футболу отреагировала на серьёзную травму нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Желаем Косте здоровья, терпения и сил. Тюка, верим, что ты вернёшься ещё сильнее», — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Ранее «Динамо» на официальном сайте объявило, что у нападающего Константина Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Футболиста ждут операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки восстановления — около полугода.

Московское «Динамо» заработало 36 очков после 19 матчей чемпионата страны и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.