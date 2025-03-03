Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России отреагировала на серьёзную травму Тюкавина

Сборная России отреагировала на серьёзную травму Тюкавина
Комментарии

Сборная России по футболу отреагировала на серьёзную травму нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«Желаем Косте здоровья, терпения и сил. Тюка, верим, что ты вернёшься ещё сильнее», — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Ранее «Динамо» на официальном сайте объявило, что у нападающего Константина Тюкавина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Футболиста ждут операция и дальнейшее восстановление. Ориентировочные сроки восстановления — около полугода.

Московское «Динамо» заработало 36 очков после 19 матчей чемпионата страны и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.

Материалы по теме
Павел Погребняк: порвать «кресты» априори плохо, Тюкавину — скорейшего выздоровления
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android