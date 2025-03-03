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Карпин сообщил, что весной собирается навестить Головина, Захаряна и Миранчука

Карпин сообщил, что весной собирается навестить Головина, Захаряна и Миранчука
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своей вовлечённости в международные футбольные дела после ухода из «Ростова».

«Не могу об этом говорить. Три дня как переехал в Москву, занимался этим неделю. Планы выстраивать – этого в голове пока нет. Будут выезды в апреле-мае навестить Головина, Захаряна, Антона Миранчука. Хотелось бы пообщаться с тренерами их команд, получить более полную информацию о каждом из наших легионеров», — сказал Валерий Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.

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