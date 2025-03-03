Алдонин: у России был положительный опыт с Марио. Почему бы не попробовать с Сантосом?

Экс-полузащитник сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном вызове в национальную команду защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Дуглас Сантос — качественный игрок. У нас был достаточно положительный опыт с Марио Фернандесом. Почему бы и не попробовать тут? Конечно, хотелось бы, чтобы эту позицию закрывали российские игроки, но в квалификации Сантоса вряд ли кто-то сомневается. Он в порядке. Посмотрим, как он будет себя проявлять. Его уровень достаточно высокий», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос был включён в расширенный список сборной России на тренировочный сбор в марте. В рамках сбора подопечные Валерия Карпина проведут матч со сборной Замбии. Игра состоится во вторник, 25 марта.