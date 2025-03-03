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А. Горшков — о Сантосе в сборной России: у Карпина есть задача собрать сильнейшую команду

А. Горшков — о Сантосе в сборной России: у Карпина есть задача собрать сильнейшую команду
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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о составе национальной команды России.

Дуглас Сантос доступен для сборной России, он игрок, который подтверждает свой высокий уровень на протяжении многих лет.

— Будут те, кто останется недовольны, потому что он займёт место россиян.
— Теперь конкуренция на этой позиции усиливается. У тренера задача собрать самую сильную сборную из тех футболистов, кто доступен, отбросив эмоции. Сборная России должна быть готова, если появятся какие-то возможности выступать на международных соревнованиях.

На позиции Сантоса тоже есть достойные российские футболисты, но он один из них, — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Дуглас Сантос сыграл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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