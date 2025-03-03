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Овечкин позвонил Тюкавину и поддержал в связи с серьёзной травмой нападающего

Овечкин позвонил Тюкавину и поддержал в связи с серьёзной травмой нападающего
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, который выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки колена. Агент хоккеиста Глеб Чистяков рассказал, что капитан «Вашингтона» позвонил Тюкавину.

«Александр дружит с Тюкавиным, сказал, что он лично позвонил и поддержал его», — приводит слова Чистякова ТАСС.

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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