Защитник «Спартака» Рябчук вызван в сборную Молдавии на матчи отбора ЧМ-2026

Молдавская федерация футбола на своём официальном сайте объявила состав из 25 футболистов, которые примут участие в первых матчах отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Вызов в сборную получил левый защитник московского «Спартака» Олег Рябчук.

Напомним, в марте 2025 года сборная Молдавии проведёт два матча в рамках отборочной группы I. 22 марта команда Молдавии примет на своём поле сборную Норвегии, а 25 марта — национальную команду Эстонии. Четвёртый участник группы I — Израиль. Со сборной этой страны Молдавия провёдет первый матч в сентябре.

В текущем сезоне на счету Олега Рябчука 22 встречи за «Спартак» в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. В них защитник отметился двумя голевыми передачами.