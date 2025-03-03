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Защитник «Спартака» Рябчук вызван в сборную Молдавии на матчи отбора ЧМ-2026

Защитник «Спартака» Рябчук вызван в сборную Молдавии на матчи отбора ЧМ-2026
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Молдавская федерация футбола на своём официальном сайте объявила состав из 25 футболистов, которые примут участие в первых матчах отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Вызов в сборную получил левый защитник московского «Спартака» Олег Рябчук.

Напомним, в марте 2025 года сборная Молдавии проведёт два матча в рамках отборочной группы I. 22 марта команда Молдавии примет на своём поле сборную Норвегии, а 25 марта — национальную команду Эстонии. Четвёртый участник группы I — Израиль. Со сборной этой страны Молдавия провёдет первый матч в сентябре.

В текущем сезоне на счету Олега Рябчука 22 встречи за «Спартак» в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. В них защитник отметился двумя голевыми передачами.

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