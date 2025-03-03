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Пабло Солари: будет здорово, если в следующем сезоне российские клубы вернутся в еврокубки

Пабло Солари: будет здорово, если в следующем сезоне российские клубы вернутся в еврокубки
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Новичок московского «Спартака» Пабло Солари высказался об интересе к себе со стороны европейских клубов и о возможном возвращении российских команд в международные соревнования.

«Были ли предложения от других европейских клубов? Мне сложно ответить на этот вопрос. Переговорами занимается мой агент, а я стараюсь не вмешиваться. Ко мне приходят уже на продвинутой стадии. Когда переговоры со «Спартаком» дошли до нужной отметки, я об этом узнал. И вот я здесь.

Верю ли, что в следующем сезоне российские клубы вернутся в еврокубки? Было бы здорово! Само собой, всегда хочется играть с лучшими соперниками в Европе. Надеюсь, скоро это станет возможным», — приводит слова Солари «Советский спорт».

«Спартак» приобрёл Солари у «Ривер Плейт» в феврале. Вингер выступал за аргентинский клуб с лета 2022 года. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2029 года.

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