Гендиректор ЦСКА Бабаев: не забираем друг у друга с «Зенитом» игроков из молодёжки

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о соглашении с санкт-петербургским «Зенитом».

— Зделар в «Зените», Круговой переходил в ЦСКА из Питера — джентльменского соглашения больше не существует?

— Нет, почему же? Сделка по Зделару произошла по обоюдному согласию: все три стороны — два клуба и футболист — остались удовлетворены трансферами. Ни с чьей стороны нарушений джентльменского соглашения не было.

— Это соглашение ещё существует?

— Оно существует понятийно: забирать игроков друг у друга из детско-юношеских академий и молодёжных команд мы не будем. Если есть интерес к какому-либо молодому игроку, мы созваниваемся с коллегами и спрашиваем, не против ли они обсуждения перехода.

Очень обидно терять игрока, в которого десятилетиями вкладываешь. Длительным соглашением защитить себя сложно: во-первых, максимальный срок контракта с игроком — три года, во-вторых, не со всеми футболистами, которые учатся в академиях, есть договоры. Это как раз почва для злоупотребления со стороны агентов.

— Фернандес, перейдя в «Зенит», не сорвал между клубами джентльменское соглашение?

— В данном случае вопросы тут надо задавать Марио, но не «Зениту» — они ничего не нарушали, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

После 19 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Зенит», у которого 40 очков после 19 встреч.