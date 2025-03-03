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Шанталий: я — главная замена Глебову в «Ростове»? Возможно, но не мне решать

Шанталий: я — главная замена Глебову в «Ростове»? Возможно, но не мне решать
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Полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий рассказал о готовности заменить в команде опорника Данила Глебова, который в зимнее трансферное окно перебрался в московское «Динамо».

«Я — главная замена Глебову в «Ростове»? Возможно, но не мне это решать. Перед матчем у меня не было мандража, потому что я уже давно с основной командой плюс в Кубке России много играл. Поэтому понимаю все требования главного тренера», — цитирует Шанталия «РБ Спорт».

В первом матче весенней части Российской Премьер-Лиги «Ростов» встречался с «Динамо» (1:1). Экс-капитан жёлто-синих Данил Глебов, который перебрался в «Динамо» в зимнее трансферное окно, дебютировал в составе своего нового клуба и провёл на поле 90 минут. 20-летний полузащитник Даниил Шанталий вышел на позиции опорника и отыграл 82 минуты. Это его второе появление на поле в текущем розыгрыше РПЛ, ранее он провёл минуту в матче 8-го тура с «Краснодаром» (0:2) в сентябре прошлого года.

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