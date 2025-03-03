Уругвайский новичок «Пари НН» Весино: смотрел матч нашей сборной с Россией на ЧМ-2018

Новоиспечённый уругвайский нападающий «Пари НН» Тьяго Весино рассказал, что смотрел матч сборной своей страны с национальной командой России на групповом этапе на ЧМ-2018.

— На ЧМ-2018 Россия играла с Уругваем на групповом этапе. Смотрел этот матч?

— Да. Есть очень интересная история. Как раз в Нижнем Новгороде на нашей базе жила сборная Уругвая. Там до сих пор есть какие-то сувениры и футболки, которые игроки оставили на память. У нас есть хорошая связь, потому что сюда приезжали много уругвайцев, чтобы поболеть за сборную, — сказал Весино в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.