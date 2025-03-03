Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал, что чувствовали в сборной во время первого сбора после отстранения

Карпин рассказал, что чувствовали в сборной во время первого сбора после отстранения
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился тем, что чувствовали игроки и тренерский штаб национальной команды на первом сборе после отстранения от международных соревнований.

«Первый сбор после отстранения – было непонимание, что происходит. Когда всё переварили, шок прошёл, и результаты изменились. Тренерский штаб изменил подход, и вопросы сейчас не возникают к футболистам, которые приезжают в сборную», — сказал Валерий Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.

Материалы по теме
Карпин сообщил, что весной собирается навестить Головина, Захаряна и Миранчука
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android