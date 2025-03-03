Карпин рассказал, что чувствовали в сборной во время первого сбора после отстранения

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился тем, что чувствовали игроки и тренерский штаб национальной команды на первом сборе после отстранения от международных соревнований.

«Первый сбор после отстранения – было непонимание, что происходит. Когда всё переварили, шок прошёл, и результаты изменились. Тренерский штаб изменил подход, и вопросы сейчас не возникают к футболистам, которые приезжают в сборную», — сказал Валерий Карпин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.