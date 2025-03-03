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Кин, потерявший сознание по ходу матча Серии А, получил разрешение вернуться к тренировкам

Кин, потерявший сознание по ходу матча Серии А, получил разрешение вернуться к тренировкам
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Форварду «Фиорентины» и сборной Италии Мойзе Кину разрешили вернуться к тренировкам с командой. Об этом сообщает официальный сайт флорентийского клуба. Напомним, в матче 26-го тура чемпионата Италии с «Вероной» нападающий потерял сознание, после чего был отправлен в больницу.

«Сегодня утром Мойзе Кин прошёл клинические исследования, запланированные после травмы головы во время матча чемпионата Италии «Верона» — «Фиорентина». Ввиду успешного результата проведённых тестов, футболист может возобновить регулярную тренировочную деятельность», — говорится в сообщении пресс-службы «Фиорентины».

Мойзе Кин перебрался в «Фиорентину» из «Ювентуса» перед стартом текущего сезона. Сумма трансфера составила € 13 млн. В текущем сезоне на счету футболиста 19 голов и две результативные передачи в 30 матчах за «фиалок» во всех турнирах.

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